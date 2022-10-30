«Салернітана» сенсаційно здолала «Лаціо», зробивши подарунок «Мілану» й «Аталанті»
У 12-му турі італійської Серії А «Салернітана» на виїзді здолала «Лаціо».
Очікувано фаворит відкрив рахунок до кінця першого тайму. Вивів «орлів» уперед Дзакканьї.
Але після перерви «Салернітана» повністю перевернула гру. Голи Кандреви, Фасіо та Діа принесли сенсаційну перемогу.
«Лаціо» залишився з 24 очками і відстав від «Аталанти» Руслана Маліновського на три пункти. «Мілан» може відірватися від конкурента на п'ять балів.
Серія А, 12 тур
«Лаціо» – «Салернітана» 1:3
Голи: Дзакканьї 41 – Кандрева, 51, Фасіо, 68, Діа, 76
«Лаціо»: Проведел, Лаццарі, Казале, Романьйолі, Марушич (Хюсай, 87), Весіно, Катальді (Башич, 81), Альберто (Мілінкович-Савич, 64), Педро (Канчелльєрі, 81), Дзакканьї, Андерсон.
«Салернітана»: Сепе, Фасіо, Данилюк, Дьомбер, Брадарич (Вілена, 83), Маццоккі, Кулібалі (Бохінен, 83), Радовановіч, Кандрева, Бонаццолі (Діа, 64), Пйонтек (Ботгейм, 82).
Попередження: Мілінковіч-Савич, Марушич, Канчельєрі – Кулібалі, Сепе, Діа
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