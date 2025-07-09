Колишній захисник Реала та легенда іспанського футболу Мічел Сальгадо виступив на захист Клубного чемпіонату світу, який зазнав критики від президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса.

— Подобається це людям чи ні, але турнір проходить дуже добре. Мені байдуже, що Тебас його критикує. Я поважаю думки всіх, але скажу одне: футбол — це не лише Ла Ліга, АПЛ чи Серія А. Це глобальне явище, це мільйони фанатів по всьому світу.

— Є і спортивна, і економічна складова. Багато клубів мріють потрапити на Клубний чемпіонат світу і вписати своє ім’я в історію як чемпіони світу, — заявив Сальгадо.