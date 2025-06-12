Павло Василенко

Вінгер збірної Німеччини Лерой Сане продовжить кар'єру в Туреччині. 29-річний футболіст покинув мюнхенську Баварію і як вільний агент перейшов до стамбульського Галатасарая, з яким він підписав трирічний контракт.

«Після п'яти років у Мюнхені я вирішив почати нову главу в наступному сезоні. Я неймовірно пишаюся тим, що зміг одягнути футболку одного з найкращих і найбільших клубів Німеччини, за який я зіграв понад 200 матчів. Я завжди буду насолоджуватися титулами, які ми виграли разом», – написав Сане в соціальній мережі X.

Сане перейшов до Баварії з Манчестер Сіті в 2020 році. Він був одним з найбільш високооплачуваних гравців мюнхенського клубу. Сане поїхав з командою на Клубний чемпіонат світу в США, але не домовився про новий контракт, незважаючи на покращену пропозицію від німецьких чемпіонів. Термін дії контракту закінчується 30 червня.

За даними ЗМІ, Сане зароблятиме в Галатасараї дев'ять мільйонів доларів за сезон, плюс ще три мільйони доларів у вигляді бонусів за лояльність.