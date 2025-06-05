Саудівський клуб направив офіційну пропозицію щодо Осімхена

Павло Василенко

Аль-Хіляль направив Наполі офіційну пропозицію щодо нападника Віктора Осімхена, назвавши його своєю головною метою. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Вартість пропозиції складає 65 мільйонів євро фіксованої суми плюс 5 мільйонів євро додаткових витрат, і тепер рішення ухвалює Наполі.

Цього сезону Осімхен забив 37 м'ячів у 41 матчі у всіх турнірах і віддав вісім результативних передач.

Його оренда в Галатасараї закінчується наприкінці цього місяця, і йому необхідно повернутися до рідної Наполі.

Нагадаємо, Наполі купив Осімхена у Лілля у 2020 році за 78,9 мільйонів євро.

Він дебютував за збірну Нігерії у 2017 році і з того часу провів 41 матч та забив 26 м'ячів.