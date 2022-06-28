Селезньов пояснив, чому зараз важливо спілкуватися українською мовою

Нападаючий «Миная» Євген Селезньов розповів, чому зараз важливо спілкуватися українською мовою.

- Ти почав регулярно спілкуватися українською.

- Але спочатку наді мною дуже жартували.

- Не боїшся, коли приїдеш до Києва, тебе вже не всі будуть розуміти?

- Я за це не переживаю.

- Чому ти вважаєш, що зараз важливо спілкуватися на українському?

- Тому що це країна, яка має свою історію, має свій характер, має дух і культуру, яку не мають інші країни. Ця країна відрізняється від інших країн. це Украіна.