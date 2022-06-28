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Селезньов пояснив, чому зараз важливо спілкуватися українською мовою

Форвард «Миная» заявив, що іноді над ним жартували
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:13
Селезньов пояснив, чому зараз важливо спілкуватися українською мовою

Нападаючий «Миная» Євген Селезньов розповів, чому зараз важливо спілкуватися українською мовою.

- Чи змінився я за останні півроку? Це не мені вирішувати. Я такий, який я є. Я ніколи не хочу говорити, хороша людина або не дуже хороший. Я не хочу змінюватися, тому що в цьому немає сенсу. Не треба приміряти іншу особу.

- Ти почав регулярно спілкуватися українською.

- Але спочатку наді мною дуже жартували.

- Не боїшся, коли приїдеш до Києва, тебе вже не всі будуть розуміти?

- Я за це не переживаю.

- Чому ти вважаєш, що зараз важливо спілкуватися на українському?

- Тому що це країна, яка має свою історію, має свій характер, має дух і культуру, яку не мають інші країни. Ця країна відрізняється від інших країн. це Украіна.


Раніше стало відомо, що тренер «Миная» хоче залишити 36 - річного Селезньова в команді.

Петро Приходько
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Євген Селезньов

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