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Світовий бокс. Тижневик

Селезньов розповів, чому йому подобається в Закарпатті

Форвард вже рік виступає за «Минай»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:42
Селезньов розповів, чому йому подобається в Закарпатті

Форвард «Миная» Євген Селезньов розповів, що йому подобається в Закарпатті.

- Чим тобі в душу запало Закарпаття?

- Багатьом. Тут красиві види, гори, річки. Люди – ввічливі, добрі, відкриті, щирі. За - моєму, це дуже добре.

- Ти говорив, що розглядаєш можливість продати свій будинок в Києві і переїхати на Закарпатті?

- Так і є. Я ще на 100 відсотків не вирішив, але є така пропозиція. Ми з сином поспілкувалися. Дай Бог, щоб ми перемогли, і щоб я був ближче до нього. Я хочу, щоб він грав в хокей де - небудь в Європі. І щоб я міг виїхати до нього. Тут ( на Закарпатті ) у мене купа друзів. Тут я став як родной.


Раніше Селезньов розповів, чому зараз важливо спілкуватися українською мовою.

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
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Євген Селезньов Мінай

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