Селезньов розповів, чому йому подобається в Закарпатті

Форвард «Миная» Євген Селезньов розповів, що йому подобається в Закарпатті.

- Багатьом. Тут красиві види, гори, річки. Люди – ввічливі, добрі, відкриті, щирі. За - моєму, це дуже добре.

- Ти говорив, що розглядаєш можливість продати свій будинок в Києві і переїхати на Закарпатті?

- Так і є. Я ще на 100 відсотків не вирішив, але є така пропозиція. Ми з сином поспілкувалися. Дай Бог, щоб ми перемогли, і щоб я був ближче до нього. Я хочу, щоб він грав в хокей де - небудь в Європі. І щоб я міг виїхати до нього. Тут ( на Закарпатті ) у мене купа друзів. Тут я став як родной.