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Селезньов: «Соромно, що я грав в росії»

Форвард виступав за «Кубань»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:35
Селезньов: «Соромно, що я грав в росії»

Український нападник Євген Селезньов висловився про свій виступ в росії в 2016-му році.

«Моя позиція одна - я українець, крапка. Я не розумію цих ... навіть не хочу говорити. Так, мені соромно, що я грав коли-небудь в росії. Якщо ти називаєш братом і приходиш його вбивати, то це ідіотизм.

Перше, що зроблю після перемоги, буду святкувати. Зустрінуся з хлопцями, які були на передовій. З усіма ».

У 2016-му році Селезньов виступав за «Кубань». За 9 матчів забив 3 м'яча.

раніше Селезньов дав слово, Що не покине Україну під час війни.

Джерело: SportArena Петро Приходько
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Євген Селезньов

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