Селезньов: «Це була моя велика помилка, що працював в росії»
Селезньов: «Соромно, що я грав в росії»
Форвард виступав за «Кубань»
Український нападник Євген Селезньов висловився про свій виступ в росії в 2016-му році.
«Моя позиція одна - я українець, крапка. Я не розумію цих ... навіть не хочу говорити. Так, мені соромно, що я грав коли-небудь в росії. Якщо ти називаєш братом і приходиш його вбивати, то це ідіотизм.
Перше, що зроблю після перемоги, буду святкувати. Зустрінуся з хлопцями, які були на передовій. З усіма ».
У 2016-му році Селезньов виступав за «Кубань». За 9 матчів забив 3 м'яча.
раніше Селезньов дав слово, Що не покине Україну під час війни.
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