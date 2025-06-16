Під час матчу медіаліги в Одесі між командами Armat і Odesa Football Media Team стався конфлікт між колишнім нападником збірної України Євгеном Селезньовим і 16-річним блогером RENEPRO.

Юнак зробив зауваження Селезньову за те, що той говорить російською мовою. Реакція досвідченого футболіста була доволі різкою.



Я у тебе забув спитати, якою мовою мені розмовляти. Розумієш? Я знаю чотири мови. Тебе забув спитати. Скільки тобі років? 16? Я говоритиму так, як хочу. У мене син старший за тебе, не треба мене вчити. Не треба мене чіпати.

Матч завершився перемогою команди Селезньова з рахунком 4:3. Євген оформив хет-трик і став найкращим гравцем зустрічі.