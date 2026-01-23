Сергій Разумовський

У сьомому турі загального етапу Ліги Європи Сельта здобула важливу домашню перемогу над Ліллем, хоча майже годину грала в меншості.

Господарі ідеально стартували: вже на першій хвилині Сведберг відкрив рахунок, змусивши французів швидко перебудовуватися. Однак на 29-й хвилині команда з Віго сама ускладнила собі завдання – Сотело отримав червону картку, і команда залишилася вдесятьох, після чого Лілль спробував перехопити контроль та зламати хід зустрічі.

Попри чисельну перевагу суперника, Сельта зуміла витримати тиск і в другому таймі навіть подвоїла перевагу: на 69-й хвилині Старфельт результативно завершив один із моментів, зробивши рахунок 2:0. Лілль відповів лише наприкінці. Жиру скоротив відставання, але часу на порятунок гостям не вистачило. У підсумку іспанська команда втримала перемогу 2:1, поєднавши блискавичний гол на старті з дисциплінованою грою після вилучення.

Сельта набрала 12 очок і відірвалася на три бали від Лілля, зберігаючи примарні шанси на топ-8. Французький клуб уже точно не проб'ється до 1/8 фіналу напряму.

Ліга Європи. Груповий етап, сьомий тур

Сельта – Лілль 2:1

Голи: Сведберг, 1, Старфельт, 69 – Жиру, 86

Сельта: Раду, Алонсо, Старфельт, Родрігес, Мінгеса (Альварес, 89), Роман, Сотело, Руеда (Рістич, 90+2), Сведберг (Ель-Абделлауї, 71), Іглесіас (Дуран, 46), Аспас (Каррейра, 46)

Лілль: Озер, Перро, Александру (Фернандес-Пардо, 46), Нгой, Меньє (Сантуш, 46), Бенталеб (Манді, 10), Мукау, Коррея (Діаун, 74), Гаральдссон, Бругольм (Вердонк, 87), Жиру

Попередження: Алонсо (31), Мінгеса (33), Сведберг (64), Раду (82) – Нгой (32), Манді (40)

Вилучення: Сотело (29)