Сенсація була близька. «Наполі» вирвав перемогу в новачка та випередив «Аталанту» на чолі таблиці
У дев'ятому турі італійської Серії А «Наполі» на виїзді переграв «Кремонезе».
Новачок Серії А зумів відігратися після голу Політано з пенальті. Одразу після перерви забив Дессерс.
Позитивний для андердога рахунок тримався до кінця зустрічі. Проте Сімеоне вдалося пробити оборону суперника. А в компенсований час Лосано й Олівейра забили ще по м'ячу.
«Наполі» набрав 23 очка й обійшов «Аталанту» на два бали. Відтепер неаполітанці – одноосібні лідери Серії А.
Серія А, 9 тур
«Кремонезе» – «Наполі» 1:4
Голи: Дессерс, 47 – Політано, 26 (пен.), Сімеоне, 76, Лосано, 90+3, Олівейра, 90+6
«Кремонезе»: Раду, Сернікола, Б'янкетті, Лочошвілі, Куальята, Валері (Буонаюто, 72), Мейте, Аскасібар (Чіофані, 79), Дессерс (Айву, 73), Дзанімак'я (Окереке, 46), Афена-Г'ян (Ескаланте, 62).
«Наполі»: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані (Естігор, 82), Кім Мін Чже, Маріу Руї (Олівейра, 82), Лоботка, Замбо-Ангісса, Ндомбеле (Сімеоне, 57), Політано (Лосано, 73), Кварацхелія, Распадорі (Зеліньскі, 73).
Попередження: Дзанімакк'я, Сернікола, Валері
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