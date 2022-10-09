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Сенсація була близька. «Наполі» вирвав перемогу в новачка та випередив «Аталанту» на чолі таблиці

«Кремонезе» міг зробити подарунок команді Маліновського
Футбол Серія А
09 жовтня 20:56
Сенсація була близька. «Наполі» вирвав перемогу в новачка та випередив «Аталанту» на чолі таблиці
Фото - Наполі

У дев'ятому турі італійської Серії А «Наполі» на виїзді переграв «Кремонезе».

Новачок Серії А зумів відігратися після голу Політано з пенальті. Одразу після перерви забив Дессерс.

Позитивний для андердога рахунок тримався до кінця зустрічі. Проте Сімеоне вдалося пробити оборону суперника. А в компенсований час Лосано й Олівейра забили ще по м'ячу.

«Наполі» набрав 23 очка й обійшов «Аталанту» на два бали. Відтепер неаполітанці – одноосібні лідери Серії А.

Серія А, 9 тур

«Кремонезе» – «Наполі» 1:4

Голи: Дессерс, 47 – Політано, 26 (пен.), Сімеоне, 76, Лосано, 90+3, Олівейра, 90+6

«Кремонезе»: Раду, Сернікола, Б'янкетті, Лочошвілі, Куальята, Валері (Буонаюто, 72), Мейте, Аскасібар (Чіофані, 79), Дессерс (Айву, 73), Дзанімак'я (Окереке, 46), Афена-Г'ян (Ескаланте, 62).

«Наполі»: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані (Естігор, 82), Кім Мін Чже, Маріу Руї (Олівейра, 82), Лоботка, Замбо-Ангісса, Ндомбеле (Сімеоне, 57), Політано (Лосано, 73), Кварацхелія, Распадорі (Зеліньскі, 73).

Попередження: Дзанімакк'я, Сернікола, Валері

Сергій Стаднюк
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