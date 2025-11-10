Павло Василенко

Після понад десяти років на чолі збірної Франції Дідьє Дешам може розпочати новий розділ у своїй кар’єрі. За даними L'Équipe, легендарного тренера спокушає приваблива пропозиція з клубного футболу – і не будь-якого, а з багатого та амбітного Аль-Іттіхада із Саудівської Аравії.

Дешам очолив збірну Франції після Євро-2012 і за цей час виграв чемпіонат світу-2018, а також двічі доходив до фіналів найбільших турнірів – мундіалю-2022 і Євро-2016. Проте вже офіційно оголосив, що після наступного чемпіонату світу залишить посаду головного тренера збірної.

Його наступником у збірній, найімовірніше, стане Зінедін Зідан, а сам Дешам – за інформацією французьких журналістів – отримав спокусливу пропозицію від Аль-Іттіхада, де нині виступають його колишні підопічні – Карім Бензема та Нголо Канте.

Тренер поки не ухвалив остаточного рішення, але джерела зазначають, що він серйозно розглядає можливість переїзду до Джидди після чемпіонату світу-2026.

Наразі Дешам готує збірну Франції до листопадових відбіркових матчів проти України (13 листопада) та Азербайджану (16 листопада), які можуть стати його передостаннім викликом перед фінальним етапом великої епохи.