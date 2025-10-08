Португальський спеціаліст Сержіу Консейсау офіційно призначений головним тренером саудівського клубу Аль-Іттіхад. Про це повідомив відомий журналіст Фабріціо Романо.

Контракт із новим наставником розрахований до червня 2027 року. Разом із Консейсау до Саудівської Аравії вирушає його тренерський штаб: Жуан Кошта, Сірамана Дембеле, Фабіо Мора, Діамантіно Фігуейредо, Ведран Рунє та аналітик з продуктивності Едуарду Олівейра.

Останнім клубом, який очолював Консейсау, був італійський Мілан. Португальця звільнили 29 травня 2025 року після п’яти місяців роботи — він очолив россонері 30 грудня 2024 року. Під його керівництвом команда виграла Суперкубок Італії сезону 2024/2025.