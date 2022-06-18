Керівник Mercedes запропонував переробити трасу Гран-прі Монако через проблеми Хемілтона
Сеск Фабрегас став вільним агентом
Легендарний іспанський хавбек покинув «Монако»
Іспанська півзахисник Сеск Фабрегас покинув «Монако» і став вільним агентом, повідомляє офіційний сайт монегасків.
Фабрегас залишає «Монако» в зв'язку з закінченням терміну контракту.
25-річний Фабрегас виступав за «Монако» з 2019-го року, перейшовши до французького клубу з «Челсі».
Нагадаємо, «Шахтар» пройшов «Монако» з Фабрегасом в кваліфікації Ліги чемпіонів в минулому сезоні.
Коментарі 0