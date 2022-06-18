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Боротьба. Чемпіонат світу. Осло

Сеск Фабрегас став вільним агентом

Легендарний іспанський хавбек покинув «Монако»
Футбол Ліга 1
14:12
Сеск Фабрегас став вільним агентом

Іспанська півзахисник Сеск Фабрегас покинув «Монако» і став вільним агентом, повідомляє офіційний сайт монегасків.

Фабрегас залишає «Монако» в зв'язку з закінченням терміну контракту.

25-річний Фабрегас виступав за «Монако» з 2019-го року, перейшовши до французького клубу з «Челсі».

Нагадаємо, «Шахтар» пройшов «Монако» з Фабрегасом в кваліфікації Ліги чемпіонів в минулому сезоні.

Петро Приходько
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Сеск Фабрегас Монако

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