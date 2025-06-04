Шахрайство на сто мільйонів євро. Інтер опинився у центрі величезного скандалу

В Італії повідомили подробиці

1 день тому

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Павло Василенко

Павло Василенко

Через кілька днів після фіналу Ліги чемпіонів та тяжкої поразки від ПСЖ міланський Інтер опинився у центрі серйозного скандалу. Його звинувачують у фінансових махінаціях у сумі 300 мільйонів євро. Начебто їх покривала Італійська федерація футболу (FIGC).

Інтер нібито повідомив про фіктивний дохід у розмірі 300 мільйонів євро від азіатських спонсорів у період з 2016 по 2019 рік, коли у клубі працював китайський бізнесмен Стівен Чжан, щоб оминути правила фінансового фейр-плей.

В Італії пишуть, що для маніпулювання фінансовою звітністю клубу використовувалися фальшиві кошти, що дозволило італійському гіганту уникнути суворих санкцій у той час, коли інші клуби зазнавали покарань.

Скандал стає ще масштабнішим, оскільки FIGC звинувачується у допомозі Інтеру, що викликало підозри, що нерадзуррі користуються прихильністю в італійському футболі.

Крім фінансових порушень, є також твердження про можливі зв'язки Інтера з фан-групою, пов'язаною з мафією, і що FIGC також допомагала у цій справі. У грудні минулого року зв'язок клубу, фанатів та мафії було розкрито, внаслідок чого поліція заарештувала 19 ультрас Інтера.

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