Шахтар анонсував продаж квитків на перший офіційний матч нового сезону
Донеччани незабаром стартують в Лізі Європи
близько 1 години тому
Шахтар оголосив, що перша гра 1 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Ільвеса відбудеться 10 липня на стадіоні «Стожиці» в Любляні (Словенія), повідомляє офіційний сайт клубу.
Арена належить місцевому клубу Олімпія Любляна, чемпіону Словенії, який уже має досвід прийому єврокубкових матчів.
Продаж квитків на цей матч розпочнеться 26 червня о 13:00 за київським часом. Вартість перепусток становить 12 євро загальної категорії на 80 євро VIP-сектори.
Цей матч стане першим офіційним поєдинком Шахтаря у сезоні 2025/26. Трансляції матчів кваліфікації за участі Шахтаря заплановані на UPL TV.