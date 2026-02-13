Сергій Разумовський

Під час зимових зборів 2026 року донецький Шахтар провів контрольний поєдинок проти грузинської Діли Горі та здобув перемогу з рахунком 3:2. Гра проходила у рамках підготовки до другої частини сезону, і цього разу стартовий склад гірників складали переважно резервісти й молоді футболісти, оскільки головний тренер Арда Туран був змушений розподілити виконавців на два матчі, які проходили в один день. Капітанську пов’язку отримав Юхим Конопля, який наразі ще не продовжив контракт із клубом.

Поєдинок розпочався з максимально швидкого темпу у виконанні Шахтаря: на 5-й хвилині португалець Мейрелліш започаткував гостру атаку, яку вдало завершив Ізакі, точно пробивши по воротах суперника у нижній кут. Вже через п’ять хвилин 19-річний Денис Сметана наважився на дальній удар із-за меж штрафного майданчика, і м’яч красивою дугою влетів у дев’ятку воріт Діли – рахунок став 2:0. Надалі гірники мали кілька шансів збільшити перевагу, проте Траоре двічі після своїх ударів потрапляв у стійку, і забити втретє не вдавалося.

Другий тайм розпочався із серії небезпечних моментів: Лукас Феррейра заробив пенальті, який взявся виконувати Траоре. Перший удар з 11-метрової позначки йому не вдався, але згодом він зумів реабілітуватися й реалізувати пенальті, довівши рахунок до розгромного 3:0.

Втім, суперник не змирився – вже на 55-й хвилині Фуллер скористався рикошетом від захисника Шахтаря Фарини та скоротив відставання до двох м’ячів. Через кілька хвилин Діла заробила право на пенальті після гри рукою Коноплі, і Шекіладзе впевнено реалізував одинадцятиметровий. Таким чином, фінальний рахунок зустрічі – 3:2 на користь Шахтаря, який отримав важливий досвід та міг перевірити найближчий резерв у матчі з непростим суперником. О 16:00 розпочався другий за день спаринг проти Руставі.

Контрольний матч

Шахтар – Діла Горі 3:2

Голи: Ізакі, 5, Сметана, 10, Траоре, 54 – Фуллер ,55, Шекіладзе, 61 (пен.)