«Шахтар» і «Бенфіка» остаточно владнали всі деталі по трансферу Нереса
«Шахтар», крім суми трансферу Соломона до «Фулгема», отримає відсоток від перепродажу
З'ясувалося, скільки англійський клуб заплатить за ізраїльтянина
16 червня 21:14
Манор Соломон / Фото - ФК Шахтар
«Фулгем» і «Шахтар» узгодили умови трансферу вінгера Манора Соломона. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
За інформацією джерела, англійський клуб заплатить 8 мільйонів євро за ізраїльтянина. Також «гірники» отримають 20% від подальшого перепродажу футболіста.
22-річний гравець провів за «Шахтар» 106 матчів. У них йому вдалося відзначитися 22 голами і 9 результативними передачами.
Також на Соломона претендував італійський «Торіно».
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