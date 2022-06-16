«Шахтар», крім суми трансферу Соломона до «Фулгема», отримає відсоток від перепродажу

З'ясувалося, скільки англійський клуб заплатить за ізраїльтянина

Манор Соломон / Фото - ФК Шахтар

«Фулгем» і «Шахтар» узгодили умови трансферу вінгера Манора Соломона. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, англійський клуб заплатить 8 мільйонів євро за ізраїльтянина. Також «гірники» отримають 20% від подальшого перепродажу футболіста.

22-річний гравець провів за «Шахтар» 106 матчів. У них йому вдалося відзначитися 22 голами і 9 результативними передачами.

Також на Соломона претендував італійський «Торіно».