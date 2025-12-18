Сергій Разумовський

У шостому турі загального етапу Ліги конференцій Шахтар у Кракові зіграв унічию з Рієкою.

До останнього туру донеччани з 12 очками зберігали шанси виграти загальний етап, але для цього потрібно було, щоб Страсбур втратив очки. Французи перемогли, тож результат цього матчу вже не впливав на боротьбу за перше місце.

На полі Шахтар більше контролював м’яч, однак загалом гра вийшла рівною. Команди награли на майже однакові показники за xG – 0,42 у господарів проти 0,44 у гостей. «Гірники» били по воротах удвічі частіше (9:4), але їхні удари були менш гострими, ніж у хорватського клубу, тож матч так і завершився без голів.

Шахтар набрав 13 очок і з шостого місця вийшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій. До першого місця не вистачило три бали.

Ліга конференцій. Загальний етап, шостий тур

Шахтар – Рієка 0:0

Шахтар: Фесюн, Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Назарина, Очеретько, Марлон (Феррейра, 12), Педріньйо, Егіналду, Невертон (Мейрелліш, 86).

Рієка: Зломіслич, Деветак, Радельїч, Хусич, Ореч (Ласіцкас, 59), Менало (Богоєвич, 66), Данташ, Ндокіт (Янкович, 85), Віньято (Бутіч, 66), Фрук (Чоп, 85), Аду Аджей.

Попередження: Бондар, 51 – Ореч, 55, Радельїч, 72, Ндокіт, 79.

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Шахтар – Рієка.