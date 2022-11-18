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«Шахтар» почав продаж квитків на матч з «Ренном», відома їхня вартість
Гра пройде в лютому наступного року
18 листопада 12:30
Донецький «Шахтар» почав продаж на домашній матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Ренна», повідомляє офіційний сайт клубу.
Ціна квитків варіюється від 50 до 1500 злотих (приблизно від 400 до 12000 гривень за сьогоднішнім курсом НБУ).
Матчі «Шахтаря» і «Ренна» пройдуть в лютому 2023 року, номінально домашній матч української команди пройде у Варшаві, 16 лютого. Матч на виїзді – 23 лютого.
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