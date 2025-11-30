Сергій Разумовський

Шахтар уже повернувся до України перемоги над Шемрок Роверс у Лізі конференцій (2:1) і швидко переключився на боротьбу в чемпіонаті. Як інформує пресслужба клубу, команда одразу прибула до Львова, де розпочала підготовку до наступного матчу УПЛ проти Кривбасу. Тренерський штаб розпланував роботу так, щоб поєднати відновлення після інтенсивного єврокубкового поєдинку з цілеспрямованою підготовкою до важливої гри першості.

У суботу, 29 листопада, гірники провели перше заняття на львівській базі. Спершу футболісти працювали у фітнес-залі, виконуючи вправи на активацію й розминку основних м’язових груп, а також отримали індивідуальні навантаження відповідно до свого ігрового часу в останньому матчі Ліги конференцій. Після цього команда вийшла на поле: тренерський штаб запропонував насичену програму з динамічною розминкою, вправами на контроль і утримання м’яча в обмежених зонах, позиційними іграми та відпрацюванням тактичних схем, адаптованих під майбутнього суперника. Уся сесія тривала приблизно 1 годину 20 хвилин.

Особливий акцент було зроблено на правильному розподілі навантажень: гравці, які відіграли більшу частину єврокубкового матчу, працювали в режимі з акцентом на відновлення, мобільність та розтяжку, тоді як футболісти з меншим ігровим часом отримали більш інтенсивний біговий та ігровий обсяг. Такий підхід має забезпечити оптимальний фізичний стан команди перед зустріччю з Кривбасом.

Поєдинок 14-го туру української Прем’єр-ліги Шахтар – Кривбас відбудеться в понеділок, 1 грудня, на Арені Львів. Початок гри – о 18:00. Донеччани підходять до матчу в статусі лідера турнірної таблиці, маючи 30 очок, тоді як криворіжці з 21 балом посідають п’яте місце й продовжують боротьбу за верхню частину чемпіонату.