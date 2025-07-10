Сергій Стаднюк

У першому матчі стартового раунду кваліфікації Ліги Європи Шахтар у Любляні розгромив Ільвес.

«Гірники» зробили впевнений крок до наступного етапу. Українська команда у дебютному офіційному матчі нового головного тренера Арди Турана повністю контролювала гру і відкрила рахунок на 26-й хвилині зусиллями Аліссона.

У першому таймі ще один м’яч забив Кауан Еліас, і вже тоді інтрига в матчі фактично зникла.

У другій половині зустрічі таймі український клуб продовжив тиск: 19-річний вінгер оформив дубль, а Кевін довів рахунок до 4:0.

Наприкінці ж зустрічі Педріньйо та Невертон остаточно оформили розгром. Шахтар показав високий клас і командну взаємодію, не залишивши супернику жодного шансу.

Матч-відповідь, хоч за такого рахунку і виглядає вже формальністю, та все ж відбудеться у Фінляндії 17 липня.

Ліга Європи. Стартовий раунд кваліфікації, перший матч

Шахтар – Ільвес 6:0

Голи: Аліссон, 26, 47, Еліас, 43, Кевін, 74, Педріньйо, 88, Невертон, 90

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля (Тобіас 72), Марлон Гомес (Назарина 85), Кевін, Судаков (Очеретько 58), Бондаренко (Педріньйо 58), Аліссон, Кауан Еліас (Невертон 72).

Ільвес: Віртанен, Рале, Вайсанен, Мяенпяя, Юккола, Ветелі (Ала-Мюллюмякі 78), Попович, Валліус (Улунду 63), Стьопін (Канга 63), Ріскі (Хютонен 78), Седербек.

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Шахтар – Ільвес.