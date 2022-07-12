Проти «Динамо» зіграє гравець, що втік із «Шахтаря»
«Шахтар» проведе три спаринги на першому зборі. Названа дата початку
«Гірники» розкрили найближчі плани команди
Фото - ФК Шахтар
Перший передсезонний збір «Шахтаря» стартує 14 липня. Він пройде в Нідерландах.
«Гірники» будуть базуватися в Роттердамі. Там команда буде тренуватися до 30 липня.
В рамках даного етапу підготовки до сезону буде проведено три контрольних матчі. Один з них відбудеться 26 липня. «Шахтар» зіграє проти «Аякса».
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