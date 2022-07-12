«Шахтар» проведе три спаринги на першому зборі. Названа дата початку

«Гірники» розкрили найближчі плани команди

Фото - ФК Шахтар

Перший передсезонний збір «Шахтаря» стартує 14 липня. Він пройде в Нідерландах.

«Гірники» будуть базуватися в Роттердамі. Там команда буде тренуватися до 30 липня.

В рамках даного етапу підготовки до сезону буде проведено три контрольних матчі. Один з них відбудеться 26 липня. «Шахтар» зіграє проти «Аякса».