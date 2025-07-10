10 липня донецький «Шахтар» розпочинає свій шлях у новому сезоні єврокубків. Першим суперником «гірників» стане фінський клуб «Ільвес». Домашній матч відбудеться 10 липня, а вже 17 липня команди зустрінуться на полі суперника у Фінляндії.

«Гірники» цього року незвично рано стартують єврокубкову кампанію. Вперше за багато років шлях у Європі вони змушені починати з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Все через минулий сезон, коли донеччани фінішували нижче другого місця в УПЛ вперше за 29 років. Попри це, «Шахтар» здобув путівку до Ліги Європи завдяки перемозі в Кубку України 2024/25.

Перший суперник уже відомий — за результатами жеребкування донеччани вийшли на фінський «Ільвес». Домашній матч українці проведуть в Любляні. Матч-відповідь заплановано на 17 липня в Тампере, Фінляндія. Переможець двоматчевого протистояння вийде до другого раунду кваліфікації на турецький «Бешикташ».

У FAVBET українських грантів вважають фаворитами, коефіцієнт на їхню перемогу в основному часі за тиждень до першого матчу — 1.33. У «Ільвеса» — 9.3. Букмекер вважає віце-чемпіонів Фінляндії 2024 року міцним середняком фінського футболу, якого не варто недооцінювати, однак визнають — еврокубкового досвіду досвіду у тамперської команди небагато, адже на відміну від «Шахтаря» фінський клуб ще жодного разу не змагався в основній стадії євротурнірів.

Новий тренер та вимушені заміни

До нового сезону «Шахтар» підходить із деякими змінами. Зокрема, команда вперше стартуватиме в єврокубках під керівництвом нового тренера — Арди Турана. 38-річний турецький спеціаліст очолив клуб наприкінці травня цього року, ставши 39-м наставником в історії «Шахтаря». Туран має досвід роботи у футбольних клубах Туреччини та Іспанії, тож українські вболівальники очікують від нього свіжих ідей та атакувального футболу.

Водночас, розпочинатимуть свій виступ у Лізі Європи «Шахтарі» не в оптимальному складі. Клуб повідомив про травми двох важливих гравців — 23-річного українського півзахисника Дмитра Криськіва та еквадорського вінгера Дієго Арройо.

Криськів отримав ушкодження м’яза і вибув орієнтовно на три тижні, через що не зможе допомогти команді у двобоях з «Ільвесом». Арройо травмував колінні зв’язки — за результатами МРТ у клубі прогнозують його повернення приблизно за два тижні. Тож перший матч проти фінів обидва найбільш вірогідно пропустять. Ймовірно, тренерський штаб шукає, ким замінити цих виконавців: у міжсезоння «Шахтар» залучав до тренувань молодь і новачків, тож у поєдинках проти «Ільвеса» шанс можуть отримати інші гравці обойми.

«Шахтар» продовжує виступати за підтримки FAVBET

Підтримку команді у важливому сезоні знову надає компанія FAVBET, яка стала титульним спонсором «Шахтаря» влітку 2023 року. Тоді компанії уклали трирічний контракт, який охоплює не лише фінансову підтримку, але й реалізацію різних фанатських ініціатив і спільних продуктів для уболівальників.

Попри виклики минулого сезону, команда завершила його на позитивній ноті, вигравши Кубок України у фінальному протистоянні проти київського «Динамо». Саме ця перемога дозволила команді гарантувати собі участь у Лізі Європи. Хоча минулий сезон УПЛ завершився для «гірників» на третьому місці, успіх у Кубку відкрив двері до європейських турнірів.

«Як титульний спонсор “Шахтаря”, ми прагнемо бути частиною перемог на рівні інновацій, сервісів для вболівальників та мотивації. Щиро бажаємо команді Арди Турана вдалого старту та впевнених перемог у Лізі Європі», — зазначили у FAVBET.

Вболівальники очікують, що донецький клуб покаже сильну гру та успішно подолає перший раунд кваліфікації, створивши гарну основу для подальших успіхів на міжнародній арені. Підтримати команду та зробити прогноз на матчі «Шахтаря» в Лізі Європи вже зараз можна на сайті FAVBET.

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