Сергій Стаднюк

Четвер, 10 липня, стане першим днем у новому сезоні з офіційними матчами для українських клубів. Хоча розпочнеться ігровий день із контрольних поєдинків. Досвідчений боєць УПЛ Рух проекзаменує амбітного новачка еліти Епіцентр. На київське Динамо ж чекає випробування частим учасником Ліги чемпіонів, данським Мідтьюлланном.

12:00 | Рух – Епіцентр. Пряма трансляція

17:00 | Динамо – Мідтьюлланн. Пряма трансляція

Шахтар та Ільвес зустрінуться у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Матч у Любляні відкриє новий євросезон для українського футболу. Для донеччан це нетиповий старт: востаннє клуб грав у відборі єврокубків ще у 2021 році, а в Лізі Європи (тоді Кубок УЄФА) – ще в кінці 90-х. Тим не менш, зараз команда розпочинає шлях у статусі бронзового призера УПЛ, із новим тренером Ардою Тураном і лише двома контрольними матчами за плечима.

Суперник – фінський Ільвес, який повернувся до єврокубків уперше з 2019 року після того, як у сезоні 2024 фінішував другим у національній першості. На момент матчу команда в хорошій формі, посідає третє місце в чемпіонаті Фінляндії й відстає від лідера лише на одне очко. У шести останніх турах Ільвес здобув чотири перемоги, а в попередньому турі зіграв унічию з СІКом. Проте за всієї поваги до суперника Шахтар має проходити цю стадію без проблем — клас гравців та єврокубковий досвід на боці «гірників».