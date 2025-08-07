Колишній тренер Металіста, Дніпра та Карпат Мирон Маркевич після стартового туру української Прем’єр-ліги зробив прогноз щодо чемпіонської гонки в елітному дивізіоні.

Основна боротьба за трофей буде між «Динамо» та «Шахтарем». Хто на дистанції себе краще проявить, той стане чемпіоном. Я зараз не бачу очевидного фаворита. Відсутність трансферів у «Динамо»? Добре, що хоч нікого не втратили. А так, звичайно, команді потрібне підсилення, особливо в обороні.

По перших матчах мені сподобалася команда «Шахтаря». Помітні зміни в грі, кращий фізичний стан, самовіддача на полі. Бразильці себе дуже добре зарекомендували в перших матчах сезон. Поки що гра «Шахтаря» обнадіює, – заявив Маркевич в інтерв’ю Sport.ua.