Павло Василенко

Перехід нігерійського нападника Проспера Оба з черкаського ЛНЗ до донецького Шахтаря буде оформлений вже сьогодні. Трансфер африканця обійдеться «гірникам» у 4,5 мільйони євро, повідомляє ТаТоТаке.

При цьому відсоток з подальшого продажу гравця на користь ЛНЗ не передбачений. Термін особистого контракту Оба складе три, а не п’ять років, як зазначалося раніше.

У 13 поєдинках УПЛ Оба забив сім голів, що дозволяє йому разом з Юрієм Климчуком з Руху утримувати перше місце в снайперських перегонах. Крім того, на рахунку нігерійця дві гольові передачі. Ще одного разу він відзначився в матчах Кубку України.