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«Шахтар» вибив британську команду з єврокубків, тепер матч «гірників» у ЛЧ обслужить арбітр з цієї країни

UEFA призначив офіційних осіб на зустріч із «Ляйпціґом»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
31 жовтня 19:37
«Шахтар» вибив британську команду з єврокубків, тепер матч «гірників» у ЛЧ обслужить арбітр з цієї країни
Майкл Олівер / Фото: Sky Sports

Донецький «Шахтар» проведе заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів проти «Ляйпціґу». 2 листопада команди розіграють путівку до плей-офф.

Зустріч обслужить англійська бригада арбітрів на чолі з Майклом Олівером, повідомляє прес-служба UEFA. На лініях йому допоможуть Стюарт Берт і Саймон Беннетт.

У якості судді VAR призначений Кріс Кеванах, асистент арбітра VAR: Девід Кут. Четвертий рефері: Даррен Інгленд.

За вирішальною грою Ліги чемпіонів можна буде стежити на нашому сайті. Онлайн-трансляція матчу «Шахтар» – «Ляйпціґ». Початок – о 19:45.

Сергій Стаднюк
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Шахтар Донецьк РБ Лейпциг

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