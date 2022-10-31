27 гравців «Шахтаря» прибули на вирішальний матч за вихід до плей-оф Ліги чемпіонів
«Шахтар» вибив британську команду з єврокубків, тепер матч «гірників» у ЛЧ обслужить арбітр з цієї країни
UEFA призначив офіційних осіб на зустріч із «Ляйпціґом»
31 жовтня 19:37
Майкл Олівер / Фото: Sky Sports
Донецький «Шахтар» проведе заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів проти «Ляйпціґу». 2 листопада команди розіграють путівку до плей-офф.
Зустріч обслужить англійська бригада арбітрів на чолі з Майклом Олівером, повідомляє прес-служба UEFA. На лініях йому допоможуть Стюарт Берт і Саймон Беннетт.
У якості судді VAR призначений Кріс Кеванах, асистент арбітра VAR: Девід Кут. Четвертий рефері: Даррен Інгленд.
За вирішальною грою Ліги чемпіонів можна буде стежити на нашому сайті. Онлайн-трансляція матчу «Шахтар» – «Ляйпціґ». Початок – о 19:45.
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