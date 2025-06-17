Донецький Шахтар вирішив не заявляти свій дубль на Другу лігу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Дмитро Вєнков.

За моєю інформацією, у Шахтарі на сьогодні закрили тему з можливим заявленням Шахтаря-2 у Другу лігу. Відбулося це, що логічно, після рішення повернути чемпіонат U-21.

При цьому, як мені відомо, у наступному сезоні «гірники» планують обмежитися командою U-19, як і у попередні роки. Створення команди U-21 можливе на кампанію 2026/27.