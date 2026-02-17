Сергій Разумовський

Шахтар відреагував на новину про травму коліна в універсала Аякса та збірної України Олександра Зінченка, залишивши слова підтримки під відповідним дописом. У коментарі донецького клубу побажали футболісту якнайшвидшого відновлення.

Здоров’я! 🙏🧡 Швидкого відновлення та повернення на поле! ФК Шахтар

Зінченко має зв’язок із Шахтарем ще з юнацьких років. У період з 2010 по 2014 рік він виступав за юнацькі команди донеччан.

Раніше Аякс офіційно повідомив, що через пошкодження коліна українець вибув до кінця сезону. За даними інсайдера Фабріціо Романо, орієнтовні терміни відновлення можуть скласти 6–7 місяців.

Нагадаємо, Зінченко залишив поле в матчі з Фортуною Сіттард уже на шостій хвилині.