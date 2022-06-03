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«Шахтар» виставив цінник на Тете. «Ліон» не бажає розлучатися з бразильцем

Керівництво французького клубу має намір поторгуватися з «гірниками»<br>
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:53
«Шахтар» виставив цінник на Тете. «Ліон» не бажає розлучатися з бразильцем
Тете / Фото - ligue1.com
Французький «Ліон» має намір зберегти в своїх рядах 22-річного бразильського вінгера Тете, який навесні був орендований у «Шахтаря» до кінця поточного сезону.

«Шахтар» не проти розглянути можливість продажу Тете в літнє трансферне вікно, проте хоче отримати за гравця мінімум 28 мільйонів євро. Про це повідомляє Le Dauphiné Libéré.

Ця сума вже озвучена босам «Ліона», які вважають її завищеною, враховуючи, що контракт Тете з «гірниками» закінчується в кінці 2023 року.

«Ліон» спробує поторгуватися з «Шахтарем» і знизити ціну на Тете, але не на користь французів в цій ситуації може зіграти інтерес до бразильця з боку фінансово потужного клубу АПЛ «Ньюкасла».

Відзначимо, що Тете зіграв 9 матчів за «Ліон» в Лізі 1, в яких відзначився 2 голами і 5 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Тете може стати гравцем «Вест Хема».
Володимир Кириченко
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Теги

Тітці Шахтар Донецьк Ліон

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