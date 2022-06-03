«Вест Гем» має намір придбати у «Шахтаря» Тете
«Шахтар» виставив цінник на Тете. «Ліон» не бажає розлучатися з бразильцем
Керівництво французького клубу має намір поторгуватися з «гірниками»<br>
Тете / Фото - ligue1.comФранцузький «Ліон» має намір зберегти в своїх рядах 22-річного бразильського вінгера Тете, який навесні був орендований у «Шахтаря» до кінця поточного сезону.
«Шахтар» не проти розглянути можливість продажу Тете в літнє трансферне вікно, проте хоче отримати за гравця мінімум 28 мільйонів євро. Про це повідомляє Le Dauphiné Libéré.
Ця сума вже озвучена босам «Ліона», які вважають її завищеною, враховуючи, що контракт Тете з «гірниками» закінчується в кінці 2023 року.
«Ліон» спробує поторгуватися з «Шахтарем» і знизити ціну на Тете, але не на користь французів в цій ситуації може зіграти інтерес до бразильця з боку фінансово потужного клубу АПЛ «Ньюкасла».
Відзначимо, що Тете зіграв 9 матчів за «Ліон» в Лізі 1, в яких відзначився 2 голами і 5 результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що Тете може стати гравцем «Вест Хема».