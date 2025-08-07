Сергій Стаднюк

У першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи Шахтар на виїзді зіграв унічию з Панатінаїкосом.

«Гірники» за заповнених трибун фанатами суперника номінально володів ініціативою. Але здебільшого за відсотком контролю м’яча. Проте більше гостроти було в «греків». Підопічні Руї Віторії завдали сім ударів у площину воріт проти п’яти в команди Турана.

Наприкінці гри Шахтар включився на повну й мав щонайменше три гольові моменти. Спочатку Егіналду, щойно вийшовши на заміну, вибіг сам на сам, але не переграв Дронговскі. У даному епізоді бригада арбітрів ухвалила спірне рішення навіть не покликати головного рефері передивитися епізод. Справа в тому, що захисник господарів явно рукою штовхав бразильця у спину. До того ж той зазнав травми, провівши на полі усього три хвилини. Футболіста замінив Швед.

Українець також мав нагоду принести «гірникам» перемогу, проте на місці був поляк. Також Судаков міг розстрілювати голкіпера суперника, та невдало обробив м’яч і момент фактично було втрачено. Однак найнебезпечніший шанс все ж був у господарів Свідерскі отримав м’яч просто перед воротами. Але Різник здійснив просто неймовірний сейв, який став не єдиним для нього у цьому матчі. Цікаво також, що у складі Панатінаїкоса зіграв колишній гравець Шахтаря Тете.

Матч-відповідь відбудеться 14 серпня у Кракові.

Ліга Європи. Третій раунд кваліфікації, перший матч

Панатінаїкос – Шахтар 0:0

Панатінаїкос: Дронговскі, Кірьякопулос (Младенович 55), Коцирас, Палмер-Браун, Туба, Чірівелья (Сіопіс 55), Максимович, Тете (Зарурі 68), Пельїстрі, Джурічіч (Гнезда-Черін 55), Свідерскі (Єремеєфф 81).

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Марлон Гомес (Бондаренко 46), Очеретько, Невертон, Судаков, Аліссон (Педріньйо 73), Кауан Еліас (Егіналду 73; Швед 76).

Попередження: Чірівелья 20, Кірьякопулос 46 – Марлон Гомес 16

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Панатінаїкос – Шахтар.