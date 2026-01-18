Сергій Разумовський

Донецький Шахтар опинився серед клубів, які проявляють інтерес до вінгера Палмейраса Луїгі. Як повідомляє TV Espírito de Porco, український клуб останніми днями виходив на контакт із представниками 19-річного футболіста, збираючи інформацію щодо можливих умов і формату потенційного переходу.

Зазначається, що «гірники» не єдині претендент на молодого гравця. За Луїгі також спостерігають кілька команд із Бразилії, які добре знають його можливості в системі Палмейраса, а також клуби із Саудівської Аравії, що останнім часом активно працюють на південноамериканському ринку та готові вкладатися в перспективних футболістів.

У самому Палмейрасі не відкидають варіант продажу. Керівництво клубу оцінює можливу угоду орієнтовно в десять мільйонів євро, паралельно розглядаючи різні сценарії структури трансферу. За інформацією джерела, бразильська сторона готова відпустити не всі права на гравця, а реалізувати від 70% до 80% економічних прав на нападника, залишивши за собою частку на майбутнє – це типова практика для клубів Південної Америки, які прагнуть отримати додатковий прибуток у разі подальшого продажу футболіста.

Луїгі виступає переважно на позиції лівого вінгера («новий» Кевін), де може діяти як у класичному форматі з роботою по бровці, так і зміщуватися в центр для ударів чи загострення. На старті поточного сезону він уже встиг відзначитися результативністю: у двох матчах записав на свій рахунок один гол. Якщо інтерес з боку Шахтаря перейде в конкретні переговори між клубами, ключовими питаннями стануть сума компенсації, відсоток прав, який буде викуплено, та умови, за яких Палмейрас погодиться відпустити одного зі своїх перспективних гравців.

