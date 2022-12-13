Тренер «Ренна»: «Потрібно добре зіграти проти «Шахтаря»
«Шахтарю» цікавий півзахисник «Руха» Сапуга
Львів'яни назвали ціну на гравця
13 грудня 17:10
Півзахисник «Руха» Марко Сапуга може перейти в «Шахтар».
Про інтерес «гірників» до хавбеку повідомив Ігор Циганик. Правда, львів'яни назвали високу суму «Шахтарю».
За 19-річного гравця «Рух» запросить 6 мільйонів євро.
«Але там, здається, "Рух" хотів 6 мільйонів за цього футболіста.
Якщо « Шахтар » захоче заплатити ці гроші за футболіста, він буде в донецькому клубі. Можливо, домовляться за менші гроші, але я сумніваюся, що керівництво «Руха» захоче менше. Висить цінник – заплатіть».
Сапуга провів в нинішньому сезоні 13 матчів, забивши один м'яч.
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