Рауль відмовився очолити «Шальке»
«Шальке» програв «Фрайбургу» та позбавив одвічного конкурента з Дортмунда третього рядка
«Боруссія» стала четвертою
30 жовтня 20:43
Фото - AFP
У 12-му турі німецької Бундесліги «Фрайбург» на виїзді обіграв «Шальке».
Очевидний фаворит зустрічі спокійно довів матч до позитивного для себе результату. Героєм зустрічі став Гріфо.
Італієць оформив дубль у даній грі. На його рахунку гол «у роздягальню» і реалізований пенальті.
«Фрайбург» набрав 24 очки та витіснив дортмундську «Боруссію» з трійки лідерів. «Шальке» з шістьма пунктами залишається останнім.
Бундесліга, 12 тур
«Шальке» – «Фрайбург» 0:2
Голи: Гріфо, 45+1, 61 (пен.)
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