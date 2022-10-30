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«Шальке» програв «Фрайбургу» та позбавив одвічного конкурента з Дортмунда третього рядка

«Боруссія» стала четвертою
Футбол Бундесліга
30 жовтня 20:43
«Шальке» програв «Фрайбургу» та позбавив одвічного конкурента з Дортмунда третього рядка
Фото - AFP

У 12-му турі німецької Бундесліги «Фрайбург» на виїзді обіграв «Шальке».

Очевидний фаворит зустрічі спокійно довів матч до позитивного для себе результату. Героєм зустрічі став Гріфо.

Італієць оформив дубль у даній грі. На його рахунку гол «у роздягальню» і реалізований пенальті.

«Фрайбург» набрав 24 очки та витіснив дортмундську «Боруссію» з трійки лідерів. «Шальке» з шістьма пунктами залишається останнім.

Бундесліга, 12 тур

«Шальке» «Фрайбург» 0:2

Голи: Гріфо, 45+1, 61 (пен.)

Сергій Стаднюк
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Фрайбург Шальке-04

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