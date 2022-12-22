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Шаран: «Не розумію, чому в «Минаю» був нефарт, ми навіть поле освятили»

Тренер закарпатців вирішив скористатися методом Кополовця
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22 грудня 05:27
Шаран: «Не розумію, чому в «Минаю» був нефарт, ми навіть поле освятили»
Володимир Шаран / Фото: ФК Минай

Головний тренер «Минаю» Володимир Шаран прокоментував низький набір очок удома в порівнянні з виїздом.

Навіть не знаю. Ми й освятили футбольне поле, і проводили на ньому передматчеві тренування, і хлопці жили на базі, і хороша аура на стадіоні «Минай» - але ніяк не збагну, чому був нефарт.

Чесно кажучи, ми в команді багато про це думали: чому нам так не щастить з реалізацією сприятливих моментів, які не дозволяли б нам програвати. На превеликий жаль, після усього цього склалася якась психологічна невпевненість, що, можливо, передалося хлопцям. Підсвідомо стали закрадатися побоювання, що проводячи черговий домашній матч ми можемо його не виграти.

На виїзді ж, зазвичай, діємо розкутіше. Того психологічного тиску, який присутній в іграх на своєму полі, немає. Саме тому й набрали набагато більше очок, ніж в домашніх поєдинках. Будемо сподіватись, що невтішна традиція зламалась у переможному матчі з «Металістом», який став останнім в рідних стінах в осінній частині цього сезону. Обов’язково буду про це говорити хлопцям, адже у другому колі на нас чекає багато домашніх ігор.

Раніше екс-хавбек «Минаю» Михайло Кополовець запропонував «Динамо» сходити до церкви.

Джерело: UA-Футбол Сергій Стаднюк
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