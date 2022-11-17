Шаран розповів, що потрібно для того, щоб «Минай» знову зберіг прописку в УПЛ

Володимир Шаран / Фото - ФК Минай

Головний тренер «Минаю» Володимир Шаран вважає, що команді потрібно підсилення, щоб залишитися в УПЛ.

Суперник не скористався своїми можливостями, а ми забили після стандарту. Повторюсь, більше шансів було у суперника, тому задоволений нічийним результатом. Тим паче, що три попередніх поєдинки ми програли.

У нас практично одні й ті ж самі хлопці зіграли вже 12 поєдинків. У нас немає повноцінної ротації. Але ми це й передбачували. Як і розуміли, що на старті будемо демонструвати непоганий футбол — тому перемогли двічі на виїзді. Гра проти «Дніпра-1» показала те, що ми, ведучи у рахунку, зіграли не вірно і пішов психологічний спад. Потім програли «Чорноморцю». А до цього часу у нас все було більш-менш нормально.

У минулому сезоні «Минай» набрав 10 очок у 18 матчах. Наразі ми маємо 10 очок після 12 ігор. Вважаю, це непоганий результат. У нас ще є ігри у цьому році, а щоб виконати завдання і залишитись у Прем’єр-лізі, нам потрібне підсилення.