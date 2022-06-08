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Шацьких - про росіян: «Зомбованих людей важко переконати»

Екс-форвард «Динамо» заявив, що у нього є хороші друзі в мордорі
Футбол Футбол в Європі
17:59
Шацьких - про росіян: «Зомбованих людей важко переконати»

Колишній форвард «Динамо» Максим Шацьких висловився про росіян.

- Чи підтримуєте ви зв'язок зі своїми спортивними друзями з Росії? Що вони вам говорять про ситуацію в Україні?

- У мене все друзі, які в Росії - вони все правильні. Ні від одного я не чув, щоб хтось підтримував або вітав це неподобство. Складно їм висловлювати все це в слух, так як в тюрму ніхто не хоче і все інше. Спілкуємося, телефонуємо періодично, але вони самі в шоці і не розуміють, що може бути в двадцять першому столітті таке неподобство.

Інших у мене знайомих там немає, які могли б хоча б здалеку підтримувати цю жахливу війну. Тому є там адекватні люди, просто їм складно це говорити в слух, оскільки там досить міліціонерів, нацгвардії і всього іншого, ну «радянський союз», а що ви хочете…

Зомбовані люди і важко їх переконати. Я завжди говорив, що, якби я цю картинку 25 років дивився по телевізору, напевно, я б теж вірив в це. Я їх розумію з одного боку, але є розсудливість і є розум. Розумна людина завжди подивиться якісь альтернативні ресурси, ЗМІ, не один канал, а послухає американську пресу, українську, свою цю, дебільну зомбовану, а потім просто зробить висновки - де правда, ось і все. Або ж безпосередньо запитає у своїх родичів або друзів з України, щоб дізнатися правду з перших вуст.

А для більшості, не для всіх, вони не хочуть і складно. У них є один цей карлик-дебіл Володенька, і ось вони моляться на нього і нічого не хочуть чути. Ось він як сказав - так і буде, значить це правильно. Вони так живуть, вони живуть в такому міре.

Раніше Шацьких заявив, що «Дніпру- 1» буде складно утримати Артема Довбіка.

Джерело: FanDay Петро Приходько
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Максим Шацьких

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