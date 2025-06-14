Мадридський Атлетіко розглядає варіант підписання лівого захисника Ліверпуля Ендрю Робертсона. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, іспанський клуб серйозно зацікавлений у трансфері 31-річного шотландця.

Втім, потенційний перехід може ускладнитися через високу трансферну вартість, яку встановив Ліверпуль. Попри очікуване поповнення в обличчі молодого Милоша Керкеза з Борнмута, мерсисайдці поки не планують прощатися з досвідченим Робертсоном.

У сезоні 2024/25 захисник провів 45 матчів, у яких відзначився двома результативними передачами. Його контракт із Ліверпулем чинний до літа 2026 року.

Раніше, до мадридського Реала перейшов захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд.