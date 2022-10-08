Ще один іменитий топ-клуб цікавиться Мудриком

Вінгер «Шахтаря» може опинитися в Італії

Вінгер «Шахтаря» Михайло Мудрик цікавий «Ювентусу», повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, українець входить в сферу інтересів туринського клубу, за ним стежать вже кілька місяців. Крім того, «Ювентус» має намір змінювати трансферну політику і купувати молодих гравців.

Також видання повідомляє, що конкурентом «Ювентусу» в боротьбі за Мудрика буде мадридський «Реал» .

Раніше «Шахтар» повідомив «Арсеналу», який є головним претендентом на Мудрика, що за українця потрібно буде віддати великі гроші.