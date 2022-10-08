«Шахтар» не має наміру віддавати Мудрика «Арсеналу» за дешево
Ще один іменитий топ-клуб цікавиться Мудриком
Вінгер «Шахтаря» може опинитися в Італії
08 жовтня 10:35
Вінгер «Шахтаря» Михайло Мудрик цікавий «Ювентусу», повідомляє Tuttosport.
За інформацією джерела, українець входить в сферу інтересів туринського клубу, за ним стежать вже кілька місяців. Крім того, «Ювентус» має намір змінювати трансферну політику і купувати молодих гравців.
Також видання повідомляє, що конкурентом «Ювентусу» в боротьбі за Мудрика буде мадридський «Реал» .
Раніше «Шахтар» повідомив «Арсеналу», який є головним претендентом на Мудрика, що за українця потрібно буде віддати великі гроші.
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