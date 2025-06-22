Сергій Стаднюк

Неділя стане днем європейських грандів на Клубному чемпіонаті світу. В групі G вже у другому турі може завершитися боротьба за плей-оф. Ювентусу та Манчестер Сіті достатньо перемогти марокканський Відад і еміратський Аль-Айн відповідно, аби гарантувати собі прохід далі. В такому разі у заключному турі боротьба вже вестиметься за номінально більш слабкого суперника в 1/8 фіналу і за престиж.

У групі H мадридський Реал після сенсаційної нічиєї з Аль-Хілялем зобов'язаний перемагати мексиканську Пачуку. Чекаємо на вихід українця Андрія Луніна? Аравійці, у свою чергу гратимуть із Зальцбургом, який є несподіваним лідером після першого туру.

В рамках Євро-2025 (U-21) визначаться останні два півфіналісти. Данія, кривдник молодіжної збірної України, зійдеться із завжди грізною Францією. Зірки атаки Німеччини спробують пробити надійну оборону італійців.

19:00 | U-21. Данія – Франція. Пряма трансляція

22:00 | U-21. Німеччина – Італія. Пряма трансляція