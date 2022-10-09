Ще один шанс для Нещерета в єврокубках? Уже другий голкіпер «Динамо» зазнав травми

Молодому воротареві киян довелося входити у гру в ході матчу з «Рухом»

Руслан Нещерет / Фото - ФК Динамо Київ

Голкіпер «Динамо» Денис Бойко зазнав травми в матчі шостого туру УПЛ проти «Руху». Воротар невдало приземлився на ногу після того, як зловив м'яч.

Досвідчений футболіст усе ж вийшов на другий тайм. Але через кілька хвилин зрозумів, що не зможе продовжити гру.

Його замінив Руслан Нещерет. До матчу четвертого туру групового етапу Ліги Європи проти «Ренну» залишається чотири дні. Основний голкіпер Георгій Буща залишається в лазареті.

У 20-річного воротаря в активі лише один матч єврокубків. У зустрічі Ліги чемпіонів проти «Барселони» у 2020 році йому не вистачило зовсім небагато до рекорду турніру.