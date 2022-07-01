Ще один український клуб відправився до Польщі

«Ворскла» буде готуватися до матчів Ліги конференцій

Полтавська «Ворскла» в повному складі прибула до Польщі на передсезонний збір, повідомляє прес - служба клубу.

Ще не приєднався до команди новий головний тренер – Віктор Скрипник. Його приїзд до команди очікується в найближчі дні.

«Ворскла» буде готуватися в Польщі до матчів Ліги конференцій проти АІКу, які пройдуть 21 і 27 липня.

Раніше до Варшави на передсезонний збір прибула «Зоря». Луганська команда також готується до матчів Ліги конференцій.