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Ще один український клуб відправився до Польщі

«Ворскла» буде готуватися до матчів Ліги конференцій
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:50
Ще один український клуб відправився до Польщі

Полтавська «Ворскла» в повному складі прибула до Польщі на передсезонний збір, повідомляє прес - служба клубу.

Ще не приєднався до команди новий головний тренер – Віктор Скрипник. Його приїзд до команди очікується в найближчі дні.

«Ворскла» буде готуватися в Польщі до матчів Ліги конференцій проти АІКу, які пройдуть 21 і 27 липня.

Раніше до Варшави на передсезонний збір прибула «Зоря». Луганська команда також готується до матчів Ліги конференцій.

Петро Приходько
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