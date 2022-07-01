«Ворскла» проведе два єврокубкових матчі на виїзді
Ще один український клуб відправився до Польщі
«Ворскла» буде готуватися до матчів Ліги конференцій
Полтавська «Ворскла» в повному складі прибула до Польщі на передсезонний збір, повідомляє прес - служба клубу.
Ще не приєднався до команди новий головний тренер – Віктор Скрипник. Його приїзд до команди очікується в найближчі дні.
«Ворскла» буде готуватися в Польщі до матчів Ліги конференцій проти АІКу, які пройдуть 21 і 27 липня.
Раніше до Варшави на передсезонний збір прибула «Зоря». Луганська команда також готується до матчів Ліги конференцій.
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