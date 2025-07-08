Павло Василенко

Клуби Саудівської професійної ліги сміливо вийшли на ринок трансферів, але дехто з їхніх гравців уже повернувся до Європи. Є багато ознак того, що П'єр-Емерік Обамеянг має схожі плани.

Мрія Обамеянга в Аль-Кадсії тривала недовго. Незважаючи на те, що знаменитий нападник показав себе з солідного боку, він збирається покинути команду.

У Саудівській професійній лізі колишній гравець Барселони зіграв 32 матчі, забив 17 голів та віддав дві результативні передачі, а його команда посіла четверте місце у таблиці.

Однак чудові виступи 36-річного гравця не призведуть до подальшої співпраці. За інформацією інсайдера Фабриціо Романо, габонець незабаром розірве свій контракт з Аль-Кадісією. Закінчення цієї співпраці має відбутися за взаємною згодою.

Тому Обамеянг стане вільним агентом і буде доступним безкоштовно. Однак наразі невідомо, де він опиниться. Один із варіантів – повернутися до Європи, де він грав упродовж багатьох років.

Основною причиною припинення співпраці вважається зміна трансферної політики Аль-Кадісії. Саудівський клуб хоче омолодити склад. В даний час ведеться робота з пошуку нового нападника.