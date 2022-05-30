Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
16:00
live
Бокс. Чемпіонат Європи. Чоловіки. Фінал. Єреван. Пряма трансляція
15:45
Хокей. Ліга чемпіонів. Млада Болеслав - Фрелунда

Ще один зрадник. Ордець танцює на вечірці московського «Динамо», поки рашисти стирають з лиця землі його батьківщину

Пішов ти нах*й, рускій ванька
Футбол Українські легіонери
15:28
Ще один зрадник. Ордець танцює на вечірці московського «Динамо», поки рашисти стирають з лиця землі його батьківщину

Рашистський клуб московське «динамо» влаштував вечірку за підсумками сезону. На вечірці помічений і український захисник Іван Ордец. Він танцює і танцює разом зі своїми партнерами по команді. І все це в той час, коли рашисти стирають з ліцею землі Волноваху - рідне місто футболіста.

Цікаво, що всі моменти вечірки гравці недоклубу викладають в Instagram, Який заборонений на території мордору.

раніше Роман Яремчук повідомляв, що Ордец допомагає української армії. Але навіть якщо це так, то подібне тріумф не зможе відбілити репутацію зрадника.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Іван Ордец Динамо Мск

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Футбол

Відома бригада арбітрів на матч Шотландія - Україна
Відома бригада арбітрів на матч Шотландія - Україна
Чемпіонат світу з футболу
15:51
Легенда збірної Шотландії: «Я хочу, щоб Україна поїхала в Катар і виграла ЧС-2022»
Легенда збірної Шотландії: «Я хочу, щоб Україна поїхала в Катар і виграла ЧС-2022»
Чемпіонат світу з футболу
15:44
Ще один зрадник. Ордець танцює на вечірці московського «Динамо», поки рашисти стирають з лиця землі його батьківщину
Ще один зрадник. Ордець танцює на вечірці московського «Динамо», поки рашисти стирають з лиця землі його батьківщину
Українські легіонери
15:28
Неймар назвав цілі ПСЖ на наступний сезон
Неймар назвав цілі ПСЖ на наступний сезон
Ліга 1
13:56
Яремчук - про гравця московського «Динамо»: «Він достатньо допомагає український армії»
Яремчук - про гравця московського «Динамо»: «Він достатньо допомагає український армії»
Футбол в Європі
13:30
Малиновський потрапив в одну з символічних збірних чемпіонату Італії
Малиновський потрапив в одну з символічних збірних чемпіонату Італії
Українські легіонери
13:13
Джерело: У луганській «Зорі» - новий тренер
Джерело: У луганській «Зорі» - новий тренер
Українська Прем'єр-ліга
12:59
Найвідоміший рефері в світі: «Гол Бензема в фіналі ЛЧ не повинен був бути скасований»
Найвідоміший рефері в світі: «Гол Бензема в фіналі ЛЧ не повинен був бути скасований»
Ліга чемпіонов UEFA
11:58
Неймар: «Гравці ПСЖ не розуміють, як грає Мессі»
Неймар: «Гравці ПСЖ не розуміють, як грає Мессі»
Ліга 1
11:46
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Всі новини