Ще один зрадник. Ордець танцює на вечірці московського «Динамо», поки рашисти стирають з лиця землі його батьківщину

Пішов ти нах*й, рускій ванька

Рашистський клуб московське «динамо» влаштував вечірку за підсумками сезону. На вечірці помічений і український захисник Іван Ордец. Він танцює і танцює разом зі своїми партнерами по команді. І все це в той час, коли рашисти стирають з ліцею землі Волноваху - рідне місто футболіста.

Цікаво, що всі моменти вечірки гравці недоклубу викладають в Instagram, Який заборонений на території мордору.

раніше Роман Яремчук повідомляв, що Ордец допомагає української армії. Але навіть якщо це так, то подібне тріумф не зможе відбілити репутацію зрадника.