Воронін і Ордець пропустять матч московського Динамо, Ракицький може відмовитися грати за «Зеніт»
Ще один зрадник. Ордець танцює на вечірці московського «Динамо», поки рашисти стирають з лиця землі його батьківщину
Пішов ти нах*й, рускій ванька
15:28
Рашистський клуб московське «динамо» влаштував вечірку за підсумками сезону. На вечірці помічений і український захисник Іван Ордец. Він танцює і танцює разом зі своїми партнерами по команді. І все це в той час, коли рашисти стирають з ліцею землі Волноваху - рідне місто футболіста.
Цікаво, що всі моменти вечірки гравці недоклубу викладають в Instagram, Який заборонений на території мордору.
раніше Роман Яремчук повідомляв, що Ордец допомагає української армії. Але навіть якщо це так, то подібне тріумф не зможе відбілити репутацію зрадника.
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