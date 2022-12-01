Щенсни встановив унікальне досягнення ЧС-2022 і повторив рекорд мундіалей

Примітно, що в цьому голкіперу збірної Польщі допоміг Мессі

Войцех Щенсни / Фото - Getty Images

Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсни зробив 11 сейвів у матчі заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2022 проти Аргентини (2:0). Це кращий показник турніру на даний момент.

Поляк перевершив попередній провідний результат у 9 відбитих ударів за гру. Крім цього, воротар повторив рекорд мундіалей, відбивши два пенальті за один розіграш.

Раніше лише двом голкіперам вдавалося цього досягти. У 1974 році відбив два удари поляк Ян Томашевськи, а у 2006-му – американець Бред Фрідель.

Нагадаємо, Щенсни пропустив лише в третьому матчі на турнірі.