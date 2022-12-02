Шевченка висунуть на головну посаду в українському футболі – джерело

Український журналіст Ігор Бурбас в своєму Телеграм-каналі повідомив, що Андрій Шевченко висунутий на посаду президента УАФ Запорізькою обласною асоціацією футболу. Також журналіст прикріпив відповідний документ і дав коментар з цього приводу.

Сам Андрій Шевченко не в захваті, що на посаду його просувають, нехтуючи законами. Екс-наставник збірної розуміє, що цей кейс явно шкодить його репутації. Побачимо, до грудневих виборів ще дійде справа. Щоб зібрати для них позачерговий Конгрес, потрібні заяви не менше 3/4 колективних членів, і вони повинні бути представлені в правовому полі.

І ще. Не менш важливий нюанс, який не варто упускати. Шевченко є резидентом Великобританії, а цей статус зобов'язує його перебувати в цій країні мінімум 183 дні з 365 в календарному році. Керувати українським футболом дистанційно це не справа, тому на двох стільцях теж не всидиш. Тут або резидентом залишатися і забути про президентство, або навпаки. Цікаво, що вибере Шевченко?»