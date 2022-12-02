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Шевченка висунуть на головну посаду в українському футболі – джерело

Екс-тренер збірної України може стати президентом УАФ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
02 грудня 16:31
Шевченка висунуть на головну посаду в українському футболі – джерело

Український журналіст Ігор Бурбас в своєму Телеграм-каналі повідомив, що Андрій Шевченко висунутий на посаду президента УАФ Запорізькою обласною асоціацією футболу. Також журналіст прикріпив відповідний документ і дав коментар з цього приводу.

« Відповідну заяву Межейко писав в кабінеті Губернатора Запорізької облдержадміністрації і при присутності керівника служби безпеки регіону. Я ні в якому разі не натякаю на те, що рішення про висунення кандидата Шевченка робилося під тиском, просто констатую сам факт.

Сам Андрій Шевченко не в захваті, що на посаду його просувають, нехтуючи законами. Екс-наставник збірної розуміє, що цей кейс явно шкодить його репутації. Побачимо, до грудневих виборів ще дійде справа. Щоб зібрати для них позачерговий Конгрес, потрібні заяви не менше 3/4 колективних членів, і вони повинні бути представлені в правовому полі.

І ще. Не менш важливий нюанс, який не варто упускати. Шевченко є резидентом Великобританії, а цей статус зобов'язує його перебувати в цій країні мінімум 183 дні з 365 в календарному році. Керувати українським футболом дистанційно це не справа, тому на двох стільцях теж не всидиш. Тут або резидентом залишатися і забути про президентство, або навпаки. Цікаво, що вибере Шевченко?»

Раніше стало відомо про те, що Шевченко став членом НОК.

Петро Приходько
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Андрій Шевченко

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