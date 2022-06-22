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Шевчук: «Я за те, щоб грати матчі УПЛ в Україні»

Остаточного рішення з цього питання поки немає
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:42
Шевчук: «Я за те, щоб грати матчі УПЛ в Україні»

Спортивний директор «Вереса» В'ячеслав Шевчук висловив свою думку про місце проведення матчів УПЛ в наступному сезоні.

«Я за те, щоб грати чемпіонат України. І я за те, напевно, щоб грати в Україні. Якщо будуть якісь - то великі проблеми для наших грандів, які гратимуть в єврокубках, то, можливо, де - то можемо піти їм назустріч.

Вважаю, що це нормально. Всі повинні домовлятися. Всі керівники клубів повинні зустрітися і домовлятися, як краще, щоб розвивати наш український футбол ».


Раніше стало відомо, що буде відбуватися на матчах УПЛ під час повітряної тривоги.

Петро Приходько
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В'ячеслав Шевчук

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