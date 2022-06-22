Виконавчий директор УПЛ назвав міста, в яких будуть проходити матчі наступного сезону
Шевчук: «Я за те, щоб грати матчі УПЛ в Україні»
Остаточного рішення з цього питання поки немає
Спортивний директор «Вереса» В'ячеслав Шевчук висловив свою думку про місце проведення матчів УПЛ в наступному сезоні.
«Я за те, щоб грати чемпіонат України. І я за те, напевно, щоб грати в Україні. Якщо будуть якісь - то великі проблеми для наших грандів, які гратимуть в єврокубках, то, можливо, де - то можемо піти їм назустріч.
Вважаю, що це нормально. Всі повинні домовлятися. Всі керівники клубів повинні зустрітися і домовлятися, як краще, щоб розвивати наш український футбол ».
Раніше стало відомо, що буде відбуватися на матчах УПЛ під час повітряної тривоги.
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