Шмейхель через місяць перебування в «Ніцці» хоче покинути клуб

Справи у клубу також погані

Воротар «Ніцци» Каспер Шмейхель хоче піти з команди взимку.

Він незадоволений методами головного тренера Люсьєна Фавра, який вимагає від воротарів брати участь в таких же тренуваннях, як і польові гравці, повідомляє L'Equipe.

Сам датчанин не розуміє додаткового навантаження. Також повідомляється, що він веде себе ізольовано по відношенню до решти команди і рідко йде на контакт.

В команду він прийшов влітку з «Лестера».

Примітно, що результати « Ніцци » також погані і самого Фавра можуть звільнити незабаром.