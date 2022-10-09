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Шмейхель через місяць перебування в «Ніцці» хоче покинути клуб

Справи у клубу також погані
Футбол Ліга 1
09 жовтня 12:10
Шмейхель через місяць перебування в «Ніцці» хоче покинути клуб

Воротар «Ніцци» Каспер Шмейхель хоче піти з команди взимку.

Він незадоволений методами головного тренера Люсьєна Фавра, який вимагає від воротарів брати участь в таких же тренуваннях, як і польові гравці, повідомляє L'Equipe.

Сам датчанин не розуміє додаткового навантаження. Також повідомляється, що він веде себе ізольовано по відношенню до решти команди і рідко йде на контакт.

В команду він прийшов влітку з «Лестера».

Примітно, що результати « Ніцци » також погані і самого Фавра можуть звільнити незабаром.

Андрій Усмонов
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Ніцца Каспер Шмейхель

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