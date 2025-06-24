Павло Василенко

Ліон сьогодні виключили з еліти місцевого футболу, повідомляє RMC Sport.

Рішення про переведення Ліона до другого дивізіону (Ліга 2) було прийнято Французькою футбольною асоціацією через борги одного з найбільших клубів цієї країни.

В останні роки Ліон мав багато проблем, і часто згадувалися можливі суворі покарання, і такий сценарій тепер втілився в життя.

Ліон матиме право оскаржити це рішення Федерації, але питання у тому, наскільки ефективною буде апеляція.

Ліон сім разів за свою історію ставав чемпіоном Франції, п'ять разів виграв Кубок цієї країни. Сезон, що нещодавно завершився, дозволив «левам» зайняти шосте місце в турнірній таблиці і вийти в Лігу Європи.

Минулого сезону команда колишнього головного тренера донецького Шахтаря Паулу Фонсеки також виступала в Лізі Європи, де у захоплюючому чвертьфіналі поступилася Манчестер Юнайтед.