Павло Василенко

У Франкфурті-на-Майні невідомі особи підпалили автобус регіонального футбольного клубу Hallescher FC. Транспортний засіб був припаркований на березі річки Майн і повністю згорів у ніч на неділю, повідомляє агентство DPA.

За інформацією пожежної служби, внаслідок підпалу ніхто не постраждав. Поліція одразу розпочала розслідування: правоохоронці встановлюють осіб причетних до злочину, а також оцінюють розмір матеріальних збитків. Спочатку, після надходження виклику, поліція припустила, що горить будівля молодіжного хостелу, однак на місці події пожежники виявили палаючий туристичний автобус.

Для ліквідації пожежі було залучено 26 співробітників екстрених служб. Тривогу оголосили о 2:11 ночі, а роботи завершилися о 3:24. З’ясувалося, що знищений автобус використовувався молодіжною командою Hallescher FC U-19, яка приїхала на товариський матч проти франкфуртського Айнтрахта.

У клубі різко відреагували на інцидент, назвавши його шоком для всієї футбольної спільноти.

«Ми глибоко вражені та налякані цим нападом. Він переходить усі межі та спрямований не лише проти нашого клубу, а й проти цінностей спорту й суспільства загалом», – йдеться в офіційній заяві.

Водночас керівництво клубу закликало до стриманості, наголосивши, що будь-які прояви помсти чи агресії лише поглиблять напруження та призведуть до подальшої ескалації.